В Татарстане открылся сезон охоты на лося и пушных животных

С 15 сентября в Татарстане открылся сезон охоты на лося и некоторые виды пушных животных. Об этом напоминает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Открылся сезон охоты на зайца-русака, лисицу, корсаку и лосей всех групп. Он продлится до 28 февраля 2023 года, а на лося – 10 января 2023 года. Охота на зайца-беляка запрещена. Он занесен в Красную книгу Республики Татарстан», – сказано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 27 августа открылся сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится до 5 декабря 2022 года. В соответствии с правилами охоты к водоплавающей дичи относятся гуси, утки и лысуха.