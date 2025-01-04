В Татарстане открылся новый маслоэкстракционный цех

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В селе Большие Кармалы Камско-Устьинского района Татарстана завершено строительство маслоцеха по переработке семян подсолнечника производительностью 5000 тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В цехе прессуют масличные семена подсолнечника и получают из них растительное масло. Линия переработки потребляет в час 700 килограмм семян и работает круглосуточно, в сутки она потребляет около 16 тонн семян.

Цех был введен в эксплуатацию за год. Строительство началось в январе 2024 года. Компания-владелец в декабре завершила все пусконаладочные работы, после чего в цехе был запущен процесс переработки семян подсолнечника и выпущена пробная партия подсолнечного масла.

Переработка подсолнечника происходит на прессах двухкратного холодного отжима с экструзией. Семена сначала отжимаются на форпрессе, без предварительного нагрева. После первого пресса жмых попадает в экструдер, где он нагревается до 140 градусов и одновременно с этим подвергается воздействию высоким давлением. В результате увеличивается выход масла из жмыха, происходит гигиенизация, а также увеличивается питательная усваиваемость.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан — один из крупнейших переработчиков масличных культур в Поволжье, регион уступает по объемам мощностей в Приволжском федеральном округе только Саратовской и Самарской областям.

К концу прошлого года в республике были готовы перерабатывать порядка 1,2 млн тонн маслосемян — это примерно 4% от возможностей всей России (30,9 млн тонн) и около 20% — от возможностей ПФО (6,2 млн тонн). По итогам прошлого года предприятия Татарстана произвели 467,1 тыс. тонн продукции.

Строительство маслоэкстракционного цеха соответствует целям и задачам нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.