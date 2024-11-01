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Татарстан увеличил экспорт масложировой продукции на 16 млн долларов
Экспорт масложировой продукции Татарстана в этом году увеличился на 16,1 млн долларов. Всего было отгружено 342,3 тыс. тонн этой продукции с ростом на 45,8 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«На сегодня масложировая продукция экспортирована на сумму 250,6 млн долларов США с ростом на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в сообщении. — Экспортный потенциал республики наращивается благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе — национального проекта „Международная кооперация и экспорт“».
Масложировая продукция отправляется на Ближний Восток и Закавказье, в другие страны Азии, а также в государства Африки. Целевые страны — Китай, Индия, Иран и страны Таможенного союза.
По данным на конец октября, в этом году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана достиг 354,3 млн долларов. Это на 8 млн долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основная доля экспорта приходится на масложировую продукцию — 70,7%.
Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года будут запущены обновленные нацпроекты.
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