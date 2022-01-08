В Буинском районе открылся музей заслуженного деятеля искусств РТ Шамиля Нигматуллина

В Буинском районе Татарстана, в селе Черки-Кильдуразы, открылся музей заслуженного деятеля искусств РТ, известного художника, монументалиста Шамиля Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Шамиль Нигматуллин (Шамиль Нигмат) родился 4 января 1951 года в деревне Кильдуразы в Буинском районе. С 1984 по 1993 год работал в Художественном фонде РСФСР, с 1993 по 2002 год — заместителем председателя правления Союза художников РТ.



В качестве художника-монументалиста Нигматуллин проявил себя еще в годы учебы в Москве: в 1980 году он создал темперную роспись во Дворце детского спорта Ждановского района Москвы, сграффито «Крылатый металл» на здании Общественного центра в Саяногорске.

Первыми монументальными произведениями в Казани стали темперная роспись в вестибюле 3-го учебного здания Казанского авиационного института «Первые воздухоплаватели» и «Школа профессора Одинцова» в 1985 году.

Шамиль Нигматуллин создал эскизы витражей для Казанского дворца спорта (1993), для гостиницы в Набережных Челнах, эскизы театральных декораций к спектаклю «Голубая шаль» Карима Тинчурина.

В 1990 году работал в основном в станковой живописи. Автор полотен «Завтра праздник», «Возвращайтесь с победой» и других. Работы Шамиля Нигматуллина хранятся в Музее изобразительных искусств Татарстана, картинной галерее Чебоксар, а также в частных коллекциях за рубежом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в деревне Зеленодольского района открылось медресе.