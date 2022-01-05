В деревне Зеленодольского района открылось медресе

Сегодня в деревне Каратмень Зеленодольского района Татарстана состоялось открытие медресе при мечети «Нигмәтҗан». Учиться основам ислама и чтению Корана здесь смогут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

«Мужчин будет обучать имам-хатиб деревни Каратмень Ахтям Ибрагимов. Женщин и детей — Сюмбеля Абдуллина — бывшая учительница села Бишня, которая закончила в Казани медресе „Мухамадия“. Примечательно, что именно сегодня мечеть „Нигмәтҗан“ отметила 30-летний юбилей», — рассказала ИА «Татар-информ» и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Верующих поздравили глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов, имам-мухтасиб района Габдельхамид хазрат Зиннатуллин и глава Большеякинского сельского поселения Фирая Файзуллина.

Поздравить зеленодольских верующих приехали и члены Ассоциации предпринимателей-мусульман. В рамках проекта «Авылларга ярдэм» бизнесмены организовали раздачу продуктовых наборов.

К этому доброму начинанию присоединился и Михаил Афанасьев. Совместно с предпринимателями он передал благотворительные продуктовые подарки жителям деревни Каратмень, пообщался с каждым, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мечети мэр Зеленодольска преподнес расписной шамаиль, а также вручил священнослужителям именные подарки.

Благотворительный фонд АПМ РФ регулярно помогает в строительстве мечетей и медресе на территории Татарстана. За 2021 год удалось собрать более 3 млн рублей благотворительных средств для мечетей Зеленодольского района.