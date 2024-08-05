В Татарстане открылись курсы по подготовке для бойцов-контрактников

В Татарстане ДОСААФ открыл курсы первичной подготовки для контрактников. За пять дней будущие воины научатся обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь себе и товарищам, а также управлять беспилотными летательными аппаратами.

«Главная задача учебных сборов – обучить будущих бойцов основам военной подготовки. Учеба проводится в пятидневный срок. Сокращенно и сжато даем навыки обращения с оружием, обучаем производству прицельного выстрела, а также тактической, специальной подготовке, в том числе военной топографии, военной психологии, инженерной подготовки. Обучаем особенностям использования гранат, мин: их действие, назначение, условия применения. Также обучаем тактической медицине, чтобы были навыки оказания доврачебной помощи на поле боя своему товарищу», – рассказал «Татар-информу» руководитель спортивно-технического клуба «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев.

На курсах также уделяют внимание неочевидным, но необходимым вещам, дают ценные советы, которые могут помочь в непростых ситуациях. Интенсивная программа обучения делает распорядок дня очень насыщенным. Будущие бойцы живут на территории части, где проходит обучение, им бесплатно выдают обмундирование.

Принять участие в образовательном процессе в качестве инструктора может каждый, кто имеет боевой опыт или медицинскую специальность.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в конце июля в Нижнекамске объявили набор на курсы начальной военной подготовки. Они рассчитаны на потенциальных бойцов, которые планируют заключить контракт с Министерством обороны РФ. Продолжительность курса подготовки – месяц. Но есть и сокращенный вариант продолжительностью в два-три дня для тех, кто уже находится в процессе заключения контракта. Во время обучения большое внимание уделяется обмундированию: что лучше купить в плане разгрузки, какие рюкзаки удобны, какие брать не стоит, какой должна быть одежда.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.