В Татарстане открыли трассы для грузовиков и автобусов

На тех участках федеральных трасс в Татарстане, где ограничивали движение грузовиков и автобусов из-за непогоды, сняли ограничения, об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятскуправтодора.

«Татар-информ» сообщал, что с 17.00 из-за сильного снегопада в республике ограничили движение автобусов и грузовых автомобилей по трассам: Казань – Оренбург (до Альметьевска), Казань – Ульяновск, Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга», М7 «Волга» и М12 «Восток». Также движение было ограничено на региональной автодороге Алексеевск – Альметьевск.

С 21.15 ограничения сняты, поскольку погодные и дорожные условия нормализовались – трассы открыты.