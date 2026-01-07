Движение автобусов и грузовиков из-за снегопада ограничили на ряде трасс в Татарстане
Из-за неблагоприятных погодных условий – сильного снегопада и ограниченной видимости – с 17:00 в Республике Татарстан введены временные ограничения движения для автобусов и грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Ограничения действуют на следующих участках федеральных автодорог:
- «Казань – Оренбург» (до Альметьевска);
- «Казань – Ульяновск»;
- «Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга»;
- М7 «Волга», подъезд к Кирову;
- М7 «Волга» и М12 «Восток».
Также движение ограничено на региональной автодороге «Алексеевск – Альметьевск».
Меры будут действовать до улучшения погодных условий. В случае нештатных ситуаций на дороге водители могут обратиться за помощью по телефону 8 (843) 533-38-88.