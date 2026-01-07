Движение автобусов и грузовиков из-за снегопада ограничили на ряде трасс в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за неблагоприятных погодных условий – сильного снегопада и ограниченной видимости – с 17:00 в Республике Татарстан введены временные ограничения движения для автобусов и грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор а».

Ограничения действуют на следующих участках федеральных автодорог:

«Казань – Оренбург» (до Альметьевска);

«Казань – Ульяновск»;

«Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга»;

М7 «Волга», подъезд к Кирову;

М7 «Волга» и М12 «Восток».

Также движение ограничено на региональной автодороге «Алексеевск – Альметьевск».

Меры будут действовать до улучшения погодных условий. В случае нештатных ситуаций на дороге водители могут обратиться за помощью по телефону 8 (843) 533-38-88.