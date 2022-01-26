В Татарстане открыли первый Высокотехнологичный центр реабилитации

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл лечебно-реабилитационный центр в Казани. Восьмиэтажный корпус возвели на территории городской больницы №7.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На площади более 12 тысяч квадратных метров будут помогать восстановить здоровье людям с патологией опорно-двигательного аппарата, после сердечно-сосудистых катастроф, поражений центральной нервной системы и других.

Главное, что центр оснащён высокотехнологичным оборудованием, аналогов которого в РТ нет.