В Татарстане открыли первый Высокотехнологичный центр реабилитации
Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл лечебно-реабилитационный центр в Казани. Восьмиэтажный корпус возвели на территории городской больницы №7.
На площади более 12 тысяч квадратных метров будут помогать восстановить здоровье людям с патологией опорно-двигательного аппарата, после сердечно-сосудистых катастроф, поражений центральной нервной системы и других.
Главное, что центр оснащён высокотехнологичным оборудованием, аналогов которого в РТ нет.