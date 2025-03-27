В Татарстане открыли «парту героя» в честь бойца СВО Ильнара Гареева

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Старокурмашево Актанышского района Татарстана состоялось торжественное открытие «парты героя», посвященной выпускнику школы Ильнару Гарееву, погибшему в ходе специальной военной операции.

Проект «Честь страны – честь мужества», запущенный в Старокурмашевской школе в 2022-2023 учебном году, по замыслу его инициаторов, должен способствовать воспитанию у учащихся уважения к истории, ветеранам и защитникам Отечества. Первым шагом стало создание раздела «Патриотизм» в школьном музее, где представлены материалы о земляках, участвовавших в боевых действиях, в том числе о капитане милиции Глусе Шарафуллине, погибшем при исполнении служебного долга. Затем в рамках всероссийского проекта «Парта героя» было решено увековечить память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ильнар Гареев вырос в Старокурмашеве, учился в местной школе. Родился 31 июля 1991 года в Мензелинске, детство провел в деревнях Базитамак (Башкортостан) и Кыркантюбя (Татарстан). После окончания школы и обучения в Актанышском училище по специальности тракториста-машиниста в 2011 году был призван в армию, где служил сапером.

После демобилизации трудился механизатором, но в 2022 году был мобилизован и после подготовки в Казани отправился на передовую. В составе 139-й штурмовой бригады трижды участвовал в боевых операциях.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

13 марта 2023 года, выполняя задание в составе группы из шести бойцов под поселком Сладкое, Ильнар Гареев сражался до последнего. Пятеро бойцов погибли, один был ранен. Ильнар числился пропавшим без вести, но 2 ноября 2023 года его родственникам вручили справку о смерти. Тело так и не было найдено.

Торжественная церемония открытия «парты героя» собрала родных Ильнара, педагогов, ветеранов, матерей участников специальной военной операции. Сестра Гульчачак и брат Ильшат поделились воспоминаниями о павшем. «Он всегда был отзывчивым, искренним и добросовестным. Для нас он навсегда останется примером мужества», – заметили они.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ветеран боевых действий Эдуард Бритвин обратился к школьникам со следующими словами: «Герои не умирают. Они живут, пока мы помним их».

После минуты молчания выступили секретарь администрации сельского поселения Лузия Фардиева и педагог-волонтер Рамзия Латыпова. Они подчеркнули, насколько важно сохранять память о подвигах земляков.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Право первыми сесть за «парту героя» получили лучшие ученики 9-го класса – Диляра Галиева и Расул Зарипов.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что на тот момент (3 марта) из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой