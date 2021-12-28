Первой в этом году открылась ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые

После технического освидетельствования сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ была открыта первая в этом году ледовая переправа через Волгу по маршруту Зеленодольск - Нижние Вязовые. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе администрации Зеленодольского района.

Фото: © пресс-служба администрации Зеленодольского района

Толщина льда на переправе достигает 35 см. Эти показатели позволяют ехать по дороге транспорту, весом не более 3,5 тонн. Ледовая дорога даст возможность автомобилистам сократить путь примерно на 75 км.

Фото: © пресс-служба администрации Зеленодольского района

Напомним, что допустимая скорость на переправе не более 20 км/ч, а дистанция между машинами – от 50 до 100 метров. Стоимость проезда – 250 рублей. Переправа работает в круглосуточном режиме.

