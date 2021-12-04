В Татарстане откажутся от бумажных медотводов из-за подделок

В Татарстане после 20 декабря перестанут использовать бумажные медицинские отводы от вакцинации против коронавируса Covid-19. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.

«В ходе проверок мы выявляем медицинские отводы, которые вызывают у нас сомнения в связи с отсутствием сроков медотвода, личной печати врача, а некоторые медотводы и вовсе нечитабельны», — констатировала докладчик.

«В связи с этим с Министерством здравоохранения республики достигнута договоренность, что все медицинские отводы до 20 декабря будут переведены в электронный вид с присвоением республиканского QR-кода», — проинформировала она.

«Хочу обратиться к руководителям организаций с просьбой довести эту информацию до своих сотрудников, направить лиц, имеющих медицинские отводы в бумажном виде, в поликлиники по месту жительства для их переоформления», — отметила глава татарстанского Роспотребнадзора.

«С 20 декабря при проведении проверок в учет мы будем брать только медотводы с QR-кодами», — резюмировала Марина Патяшина.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана. Провел его Премьер-министр РТ Алексей Песошин.