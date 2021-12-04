Песошин: Вакцинация в Татарстане идет не теми темпами, какими бы хотелось

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане вакцинация против коронавируса Covid-19 идет не оптимальными темпами. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на традиционном совещании в Доме Правительства республики.

«Темп прироста новых случаев Covid в республике снижается, но ситуация остается очень напряженной. И в первую очередь, конечно, по объему заболеваемости и летальности среди лиц старше 60 лет», — подчеркнул он.

«Вакцинация идет не теми темпами, какими бы хотелось. Работают 175 пунктов вакцинации, два из них в круглосуточном режиме. Сейчас привито первым компонентом 2 млн 58 тыс. человек, что составляет 80% от численности взрослого населения (речь идет о данных на 3 декабря — прим. Т-и)», — констатировал Премьер.

При этом среди татарстанцев в возрасте старше 60 лет привиты хотя бы одной дозой вакцины только 452 518 человек. «Это 53% от общей численности населения старше 60 лет», — уточнил Алексей Песошин.

Согласно данным Минздрава РТ на 4 декабря, вакцинированы в общей сложности 2 071 724 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 13 674. Обеими дозами привиты 1 625 874 человека.