В Татарстане отказались от сокращения штата Управления ЗАГС РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Штатная численность сотрудников Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ останется прежней — 16 человек. Соответствующее постановление Правительства республики подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ранее предполагалось, что с 1 июля текущего года штат ведомства сократится с 16 до 14 работников. Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам, соответственно, должен был уменьшиться с 364 027 до 334 843 рублей.

Напротив, теперь месячный фонд оплаты труда в Управлении ЗАГС Кабмина РТ увеличится до 382 244 рублей.

Действие постановления ретроактивно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля этого года.

До этого «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане увеличили штатную численность республиканского Минобрнауки.