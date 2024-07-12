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Минниханов увеличил штатную численность Минобрнауки Татарстана
Количество должностей государственной гражданской службы в Министерстве образования и науки Татарстана увеличено с 154 до 156. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
При этом число должностей, финансируемых из республиканского бюджета, возросло с 108 до 110. Из федерального бюджета по-прежнему будет финансироваться работа 46 сотрудников Минобрнауки республики.
Вместе с тем количество должностей в Министерстве по делам молодежи РТ этим же указом уменьшено с 44 до 42.
Кроме того, документ изменяет структуру Министерства образования и науки региона. К нему приложена соответствующая схема.
Поправки в штатное расписание традиционно вносятся «в целях совершенствования деятельности» ведомства. Указ вступил в силу со дня его подписания.
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