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Из Татарстана водным транспортом на экспорт отправлено 17 тыс. тонн зерна
В Татарстане с 3 по 11 июня отгружено около 5 тыс. тонн пшеницы и 12 тыс. тонн продовольственного ячменя. Вся продукция через порт «Кавказ» отправится в Алжир, Египет и Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Центра оценки качества зерна в РТ.
«Зерновая продукция урожая прошлого года отгружалась на четырех речных сухогрузных судах с территорий элеватора „Текэ-тау“ в Чистопольском районе и с „Камского хлебоприемного предприятия“ в Камско-Устьинском районе», — отметили в центре.
При отгрузке на экспорт пшеница и ячмень были исследованы на соответствие требованиям стран-импортеров. У каждой партии зерна есть сертификат безопасности и качества, а также карантинный сертификат.
С начала периода навигации, 28 апреля, водным грузовым транспортом по Волге и Каме на экспорт из Татарстана перевезено уже 170 тыс. тонн зерна.
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