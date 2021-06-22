В Татарстане от коронавируса умерли мужчина и женщина

Еще двое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Зарегистрировано два случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане <…>», — отметили в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчина 1949 рождения и женщина 1939 года рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане по данным на 22 июня 2021 года достигло 529.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что почти 2,6 тыс. жителей республики скончались от последствий Covid-19.