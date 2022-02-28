В Татарстане от коронавируса умерли мужчина и четыре женщины

Еще пятеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — один мужчина и четыре женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 28 февраля 2022 года достигло 1727, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1727, из них подтверждено за сутки — пятеро <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались три женщины 1937 и одна женщина 1955 годов рождения, а также мужчина 1951 года рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике за день зарегистрированы 2120 новых случаев Covid-19 — это меньше, чем накануне.