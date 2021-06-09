В Татарстане от коронавируса скончались мужчина и женщина

Еще двое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Зарегистрировано два случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане <…>», — отметили в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчина 1941 года рождения и женщина 1969 года рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане по данным на 9 июня 2021 года достигло 511.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян вакцинироваться от Covid-19. Он назвал «Спутник V» самым безопасным в мире препаратом от коронавируса.