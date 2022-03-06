В Татарстане от Covid-19 умерли еще трое мужчин и две женщины

Еще пятеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — трое мужчин и две женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 6 марта 2022 года достигло 1753, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1753, из них подтверждено за сутки — пятеро <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1945, 1948 и 1959 годов рождения, женщины 1954 и 1972 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 1127 новых случаев Covid-19.