В Татарстане от Covid-19 умерли трое мужчин и две женщины

Еще пятеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — трое мужчин и две женщины. Таким образом, общее число официально признанных жертв Covid-19 в республике на 13 апреля 2022 года достигло 1925, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1925, из них подтверждено за сутки — пятеро <…>», — рассказали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1930, 1953 и 1980 годов рождения, а также женщины 1937 и 1941 годов рождения. Днем ранее были зарегистрированы шесть смертей.

Из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от коронавируса SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, в том числе и в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 252 новых случая Covid-19.