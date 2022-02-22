В Татарстане от Covid-19 умерли еще трое мужчин и две женщины

Еще пять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса —трое мужчин и две женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 22 февраля 2022 года достигло 1699, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1699, из них подтверждено за сутки — пять <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1932, 1952 и 1986 годов рождения, а также женщины 1939 и 1978 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике за день зарегистрирован 2951 новый случай Covid-19 — это меньше, чем накануне.