В Татарстане от Covid-19 умерли еще три женщины
Еще трое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса. Таким образом, общее число официально признанных жертв Covid-19 в республике на 19 апреля 2022 года достигло 1949, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«Умерших 1949, из них подтверждено за сутки — трое <…>», — отметили в ведомстве.
От коронавируса скончались женщины 1942, 1943 и 1946 годов рождения. Днем ранее в республике были зарегистрированы четыре смерти от Covid.
Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от коронавируса SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 245 новых случаев Covid-19.