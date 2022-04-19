В Татарстане от Covid-19 умерли еще три женщины

Еще трое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса. Таким образом, общее число официально признанных жертв Covid-19 в республике на 19 апреля 2022 года достигло 1949, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1949, из них подтверждено за сутки — трое <…>», — отметили в ведомстве.

От коронавируса скончались женщины 1942, 1943 и 1946 годов рождения. Днем ранее в республике были зарегистрированы четыре смерти от Covid.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от коронавируса SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 245 новых случаев Covid-19.