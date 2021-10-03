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Ру Тат
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3 октября 2021  18:42

В Татарстане от Covid-19 умерли еще шесть человек

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Жертвами коронавируса стали еще шесть татарстанцев — пять мужчин и женщина, сообщает Минздрав РТ.

«Подтверждено шесть случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане: женщина 1937 года рождения, пять мужчин — 1933, 1938, 1955, 1960 и 1988 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, с начала пандемии от вируса в республике скончались 757 человек.

Как рассказал главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, ситуация с коронавирусом в России неоднозначная, так как Covid обманывает все прогнозы медиков.

#смерть #Коронавирус
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