Проценко: Covid-19 обманывает все прогнозы врачей

В настоящее время в России сложилась неоднозначная ситуация с коронавирусом. Covid обманывает все прогнозы, и рост числа заболевших продолжается, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» главврач московской городской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Covid все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — заметил специалист.

По данным на 3 октября, за прошедшие сутки в России выявлены 25 769 случаев заражения коронавирусом, а также установлен очередной антирекорд по количеству летальных исходов.