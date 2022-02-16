В Татарстане от Covid-19 умерли еще четыре женщины и мужчина

Еще пять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — один мужчина и четыре женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 16 февраля 2022 года достигло 1673, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1673, из них подтверждено за сутки — пять <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчина 1937 года рождения и женщины 1941, 1948, 1951 и 1956 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике за день вновь выявлено свыше 3,7 тыс. случаев коронавируса.