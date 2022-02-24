В Татарстане от Covid-19 умерли две женщины и мужчина

Еще трое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса —один мужчина и две женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 24 февраля 2022 года достигло 1706, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1706, из них подтверждено за сутки — трое <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались женщины 1937 и 1958 годов рождения, а также мужчина 1955 года рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике за день зарегистрированы 2643 новых случая Covid-19 — это меньше, чем накануне.