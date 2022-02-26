В Татарстане от Covid-19 умерли четверо мужчин и две женщины

Еще шестеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — четверо мужчин и две женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 26 февраля 2022 года достигло 1717, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1717, из них подтверждено за сутки — шестеро <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1939, 1946, 1954 и 1966 годов рождения, женщины 1951 и 1954 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике за день зарегистрированы 2418 новых случаев Covid-19 — это меньше, чем накануне.