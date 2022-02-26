В Татарстане выявлено 2418 новых случаев Covid-19

В Татарстане продолжает снижаться регистрируемая заболеваемость коронавирусом Covid-19. Выявлено 2418 новых случаев — это меньше, чем накануне (2545), сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализирован 231. Детей до 18 лет — 312 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 43 из 45 муниципалитетов региона. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 1290 человек. В Набережных Челнах отмечено 227 случаев болезни, тогда как в Зеленодольском районе их 163.

Таким образом, по данным на 26 февраля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 111 030 случаев заболевания. Выздоровели 77 236 жителей Татарстана, причем 3696 излечились за минувшие сутки.

Вакцинирован в общей сложности 2 462 181 татарстанец, прирост числа вакцинаций за день составил 1564. Обеими дозами привиты 1 925 700 человек. Прошел ревакцинацию 246 251 житель республики.