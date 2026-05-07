В Татарстане осталось 92 непосредственных участника боев Великой Отечественной войны

Парад Победы в Казани в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодняшний день в Татарстане проживает 5534 ветерана Великой Отечественной войны, из них 92 являются непосредственными участниками боевых действий. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в республике 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и по проведению Года воинской и трудовой доблести сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По словам вице-премьера, всем фронтовикам уже произведены единовременные выплаты и вручены персональные поздравления Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова.

Особое внимание уделяется социально-медицинскому обслуживанию героев с учетом их преклонного возраста: из них инвалидность имеют 1,6 тыс. человек, на социальной реабилитации находятся 715 человек, а получают медицинскую помощь 419 человек.

«На дому ее (медпомощь – прим. Т-и) получают 913 ветеранов, также 25 сегодня проживают в интернатах. Диспансеризацией охвачены все ветераны Великой Отечественной войны, организовано 115 выездных медицинских бригад», – доложила Лейла Фазлеева.

Центром ответственности за здоровье участников Великой Отечественной войны определены госпитали для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах.