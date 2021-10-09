В Татарстане остается завершить капремонт в 6 детских садах

В Республике Татарстан остается завершить ремонт в 6 детских садах. При этом 43 детсада полностью отремонтированы. Об этом сообщил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По словам министра, республика реализует в сфере образования 3 программы, в текущем году в них включили 413 объектов.

Совещание провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, при участии Премьер-министра РТ Алексея Песошина, в режиме видеоконференции к нему присоединились все районы республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в целом капремонт в республике завершен на 92% от плана на 2021 год.