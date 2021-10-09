Минстрой РТ: Выполнение программ капитального ремонта оценивается в 92%

На сегодня выполнение программ капитального ремонта оценивается в 92%. Из 27 программ завершены 12, в которые входят 987 объектов. В финансовом выражении это 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, завершены программы капитального ремонта зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия; зданий, подведомственных учреждений управлению ветеринарии; зданий исполкомов поселений; зданий общежитий; административных зданий лесничеств, участковых лесничеств и лесхозов; муниципальных архивов; образовательных учреждений отрасли культуры; пищеблоков общеобразовательных организаций; ресурсных центров; сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений.

Кроме того, завершена программа восстановления уличного освещения в населенных пунктах, водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах.

Говоря о программах, реализация которых в настоящее время продолжается, Марат Айзатуллин сообщил, что крупнейшая из них — программа капитального ремонта образовательных учреждений. В рамках этой программы завершен ремонт во всех 10 коррекционных и 33 муниципальных школах; отремонтированы 116 функциональных зон; выполнены программные мероприятия по организации «Доступной среды» в 4 образовательных учреждениях.

Министр также подчеркнул, что в Республике Татарстан завершается реализация республиканских программ капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы. В них включены 3,5 тыс. объектов, финансовый объем программных мероприятий этого года составляет более 23 млрд рублей.

Провел совещание в формате видеоконференции со всеми районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.