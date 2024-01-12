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Общество 12 января 2024 13:32

В Татарстане организуют соцреабилитацию больных наркоманией и бывших заключенных

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В 2024 году у Минтруда Татарстана появятся новые направления в работе: социальная реабилитация больных наркоманией, завершивших лечение, и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планы на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ раскрыла руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

«Я прошу Министерство здравоохранения, УФСИН республики принять активное участие в выстраивании межведомственного взаимодействия по данным направлениям на уровне муниципальных образований», — прокомментировала она.

Годом ранее Татарстан занимал пятое место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. По итогам IV квартала 2022 года показатель по республике составлял 2,2% от трудоспособного населения, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

#минтруда рт
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