В Татарстане организуют соцреабилитацию больных наркоманией и бывших заключенных

В 2024 году у Минтруда Татарстана появятся новые направления в работе: социальная реабилитация больных наркоманией, завершивших лечение, и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планы на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ раскрыла руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

«Я прошу Министерство здравоохранения, УФСИН республики принять активное участие в выстраивании межведомственного взаимодействия по данным направлениям на уровне муниципальных образований», — прокомментировала она.

Годом ранее Татарстан занимал пятое место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. По итогам IV квартала 2022 года показатель по республике составлял 2,2% от трудоспособного населения, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период 2021 года.