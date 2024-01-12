Уровень безработицы в Татарстане за год снизился на 0,2 процентных пункта

Рынок труда Татарстана в 2023 году характеризовался растущим спросом на работников и высоким уровнем занятости — 62,1%. Уровень общей безработицы по итогам минувшего года составил 2%, а регистрируемой — 0,21%, рассказала на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

«За 2023 год в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратилась 31 тыс. человек, из них 72% трудоустроены в первый месяц обращения. Соискателям предлагается свыше 49 тыс. вакансий. На одного безработного приходится 12 вакансий», — отметила министр.

Годом ранее Татарстан занимал пятое место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. По итогам IV квартала 2022 года показатель по республике составлял 2,2% от трудоспособного населения, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период 2021 года.