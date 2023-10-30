В Татарстане организовали площадку для публичных обсуждений проектов в сфере ИИ

Фото: скриншот сайта eoii.ru

В Татарстане организована площадка для публичных обсуждений проектов в сфере искусственного интеллекта —eoii.ru.

Предполагается, что на этом сайте граждане и искусственный интеллект (авторы идеи не конкретизируют свое понимание этого понятия) будут вместе обсуждать инициативы в сфере ИИ. Проект создан под руководством уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта в РТ Булата Замалиева.

На соответствующей платформе можно предлагать и обсуждать проекты в сфере ИИ для внедрения в госорганах Татарстана и иные инициативы (например, предложения об изменении законодательных актов, создающих препятствия для внедрения технологий, и так далее).

«Этот проект — возможность жителям республики совместно с искусственным интеллектом получить доступ в госуправление Татарстана для принятия оптимальных решений. Главные принципы площадки — логика, беспристрастность, прозрачность», — убежден Булат Замалиев.

Подробности о новой платформе можно узнать на сайте Минцифры РТ и в Telegram-канале уполномоченного по технологиям ИИ в РТ.

Ранее, в сентябре, Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по повышению компетенций в сфере ИИ.