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В Татарстане организовали площадку для публичных обсуждений проектов в сфере ИИ
В Татарстане организована площадка для публичных обсуждений проектов в сфере искусственного интеллекта —eoii.ru.
Предполагается, что на этом сайте граждане и искусственный интеллект (авторы идеи не конкретизируют свое понимание этого понятия) будут вместе обсуждать инициативы в сфере ИИ. Проект создан под руководством уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта в РТ Булата Замалиева.
На соответствующей платформе можно предлагать и обсуждать проекты в сфере ИИ для внедрения в госорганах Татарстана и иные инициативы (например, предложения об изменении законодательных актов, создающих препятствия для внедрения технологий, и так далее).
«Этот проект — возможность жителям республики совместно с искусственным интеллектом получить доступ в госуправление Татарстана для принятия оптимальных решений. Главные принципы площадки — логика, беспристрастность, прозрачность», — убежден Булат Замалиев.
Подробности о новой платформе можно узнать на сайте Минцифры РТ и в Telegram-канале уполномоченного по технологиям ИИ в РТ.
Ранее, в сентябре, Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по повышению компетенций в сфере ИИ.
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