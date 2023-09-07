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Путин поручил разработать меры по повышению компетенций в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поставил перед Кабмином задачу до 1 марта 2024 года проработать дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта в ключевых отраслях. Список поручений по итогам совещания с членами Правительства опубликован на сайте Кремля.
«Принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, специалистов по государственному и муниципальному управлению...», – сказано в тексте.
Российский лидер также поручил с начала следующего года поэтапно включить образовательный модуль «Системы искусственного интеллекта» в программу высшего образования, а также повышения квалификации в качестве обязательного предмета.
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