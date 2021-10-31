В Татарстане опять установлен антирекорд по числу выявленных случаев Covid-19

В Татарстане за минувшие сутки вновь зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса Covid-19 — им заболели 179 человек. Три случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать шесть человек госпитализировано, 143 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 97 человек. В Набережных Челнах отмечено 24 случая болезни, тогда как в Нижнекамском районе — 12. Всего инфицированные выявлены в 24 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 31 октября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтвержден 30 771 случай заболевания. Выздоровели 25 305 жителей Татарстана, в том числе 70 — за минувшие сутки.

Новый суточный максимум официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом зафиксирован и по России в целом, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».