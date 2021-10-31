В России зафиксирован новый суточный максимум случаев заражения коронавирусом

В России зафиксирован новый максимум официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Covid-19 за сутки — 40 993. Общее число зарегистрированных зараженных с начала пандемии достигло 8 513 790, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (Covid-19) — 40 993 в 85 регионах, в том числе выявлено <...> 3622 (8,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении, размещенном на сайте стопкоронавирус.рф.

Темп прироста заражаемости составляет 0,48%. Под медицинским наблюдением в связи с Covid-19 сейчас остаются 1 981 163 человека.

За день подтверждено 1158 смертей от коронавируса. Общее число умерших от Covid-19, согласно данным оперштаба, достигло 238 538 человек.

При этом выздоровели 27 115 пациентов. Общее число переболевших коронавирусом на данный момент равняется 7 358 539.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.