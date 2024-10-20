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Общество 20 октября 2024 06:30

В Татарстане ожидается туман и до −7 градусов

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В Татарстане ожидается туман и до −7 градусов
Фото: © «Татар-информ»

В воскресенье, 20 октября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Также синоптики предупреждают об усилениях ветра — до 11 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −4 до +1 градуса, на востоке столбики термометров могут опуститься до −7. В дневные часы потеплеет до 7-12 градусов выше нуля.

#прогноз погоды #мороз #ветер
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