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В Татарстане ожидается туман и до −7 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
В воскресенье, 20 октября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Также синоптики предупреждают об усилениях ветра — до 11 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от −4 до +1 градуса, на востоке столбики термометров могут опуститься до −7. В дневные часы потеплеет до 7-12 градусов выше нуля.
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