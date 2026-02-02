В Татарстане определились 10 финалистов конкурса зимних дворов

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Юлии Тимариной

В Татарстане завершился первый этап голосования в конкурсе «А у нас во дворе – 2026» на лучшее зимнее оформление двора, который проводит «Татар-информ». По итогам голосования отобраны 10 работ, которые вышли в финал и продолжат борьбу за призы проекта. За более чем 40 представленных работ проголосовали 47 508 человек.

Финалисты представили разнообразные праздничные композиции, включая катки, световые инсталляции, тематические скульптуры из снега и елочные городки.

Финалисты по числу голосов (от наименьшего к наибольшему):

1. Посёлок Каратунского хлебоприёмного пункта, Апастовский район – 3 040 голосов

2. Светлое Озеро, Заинский район – 3 075 голосов

3. Село Шигали, Высокогорский район – 3 129 голосов

4. Кукмор, Кукморский район (2), Райхана Степанова – 3 132 голоса

5. Хансверкино, Бавлинский район – 3 545 голосов

6. Казань (2), ЖК «Лето», Лейсан Низамиева – 3 650 голосов

7. Покровский Урустамак, Бавлинский район – 3 713 голосов

8. Ильнеть, Менделеевский район – 4 410 голосов

9. Нижнекамск, ул. Кайманова, 11 – 4 437 голосов

10. Малая Цильна, Дрожжановский район (2), семья Хафизовых – 4 550 голосов

Финальный этап голосования пройдет на сайте «Татар-информа» с 3 по 8 февраля, после чего будут объявлены три победителя, которые получат денежные призы.