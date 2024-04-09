В Татарстане определили порядок проведения Ураза-байрама

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Завтра, 10 апреля, во всех мечетях Татарстана отметят великий мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Духовное управление мусульман РТ определило порядок его проведения.

В городских мечетях республики гает начнут праздновать в 6.30 утра с чтения аятов Корана. Гает-вагазы (проповеди) начнут читать в 7.00. Праздничный намаз предполагается совершить в 7.30.

В татарстанских мечетях, расположенных в сельской местности, праздничный намаз муфтият рекомендует провести через полчаса после восхода солнца.

Праздничная проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также на телеканале «Хузур ТВ». Увидеть ее можно будет и на YouTube-канале «Телеканал Хузур ТВ».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанцам рассказали, на каких автобусах они смогут добраться до мечетей в Ураза-байрам.