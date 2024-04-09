Казанцам рассказали, на каких автобусах они смогут добраться до мечетей в Ураза-байрам

Завтра, в Ураза-байрам, часть общественного транспорта Казани выйдет на маршруты с 5 утра. График изменится у автобусов, трамваев и троллейбусов, маршруты которых пролегают мимо мечетей. Каких именно — уточнили сегодня в мэрии столицы Татарстана.

«Как сообщает Комитет по транспорту, будет организована работа автобусных маршрутов №1, 2, 5, 6, 10, 10a, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35a, 37a, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 74, 75, 91, троллейбусных №1, 2, 12 и трамвайных №5, 5а с учетом обеспечения перевозок горожан до мечетей», — прокомментировали в исполкоме вопрос в соцсетях.

Напомним, что праздничные мероприятия в мечетях города 10 апреля начнутся в 6.30 утра с чтения аятов Корана.