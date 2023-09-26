В Татарстане определили победителя программы «Мама-предприниматель»

В Татарстане подвели итоги федеральной программы «Мама-предприниматель». Главный приз и грант в 100 тыс. рублей получила Анна Жукова. Она представила бизнес-проект детского клуба «Помогатор» в селе Столбище Лаишевского района республики.

Проект «Мама-предприниматель» проходил в Татарстане с 11 по 15 сентября. Всего в этом году заявки подали более 100 женщин, находящихся в декретном отпуске и ведущих свое дело. Обучение участников проходило в течение пяти дней. За это время они получили комплексные знания по ведению бизнеса. Участники прослушали лекции от экспертов в области маркетинга, электронной торговли, бизнес-аналитики и многие другие. Также в программу обучения входили бизнес-визиты на предприятия.

По итогам проекта экспертная комиссия отобрала для дальнейшего участия 35 человек, а 31 в финале интенсивного обучения презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи.

Главный приз – грант в размере 100 тысяч рублей получила основательница и владелица детского клуба «Помогатор» Анна Жукова. Она намерена потратить полученные средства на покупку оборудования для проведения мастер-классов и кружков, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Все участницы получили призы от партнеров мероприятия.

«Программа “Мама-предприниматель” реализуется в Татарстане третий раз. И с каждым годом количество заявок на участие растет, что говорит нам о росте женской деловой активности. И наша задача этот потенциал стимулировать и развивать. Программа “Мама-предприниматель” способствует этому и дает необходимый набор знаний и компетенций для последующей успешной реализации бизнес-идеи», – отметила первый замминистра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

Программа реализована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Министерства экономики РТ. Национальные проекты реализуются в России по инициативе и поручению Президента страны Владимира Путина.