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Молодые мамы Татарстана смогут получить 100 тыс. рублей на развитие бизнеса
В Татарстане с 11 по 15 сентября пройдет проект «Мама-предприниматель», по итогам которого участницы смогут получить 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Программа состоится на базе регионального Центра «Мой бизнес», сообщает Минэкономики РТ.
Цель проекта – помочь женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получат комплексные знания, необходимые для открытия своего дела. Лучшие проекты в каждом регионе получат 100 тысяч рублей на реализацию. Обучение бесплатное, проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительным этапом обучения станет конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант в размере 100 тысяч рублей.
Зарегистрироваться для участия в проекте можно уже сейчас на сайте мамапредприниматель.рф.
В Минэкономики РТ рассказали о категориях женщин, которые могут принять участие в программе «Мама-предприниматель» в текущем году:
- женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери;
- женщины, не принимавшие участие в программе «Мама-предприниматель» в этом году в других регионах;
- женщины, которые попадают хотя бы в одну из категорий: физлица, применяющие налог на профессиональный доход (самозанятые), индивидуальные предприниматели и ИП на НПД, владельцы доли в уставном капитале ООО или АО, независимо от финансового результата ведения такой деятельности (убыток либо прибыль);
- женщины, не имеющие либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года по данным ЕГРЮЛ на дату участия в программе «Мама-предприниматель».
Проект реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» на базе центров «Мой бизнес» в 63 регионах. Узнать подробнее о проекте «Мама-предприниматель», а также о возможностях для открытия и развития бизнеса в Республике Татарстан можно по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» +7(843)524-90-90.
Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.
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