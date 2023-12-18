В Татарстане определили первых лауреатов Шаляпинской премии

Айдар Сулейманов

Фото: «Заинск-информ»

Первыми лауреатами Республиканской премии имени Федора Шаляпина стали певцы и педагоги Ирек Фаттахов и Айдар Сулейманов. Постановление Кабмина РТ о присуждении премии подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Каждый из двух лауреатов теперь получит персональную премию в размере 200 тыс. рублей.

Ирек Фаттахов — солист Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и преподаватель кафедры вокального искусства Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова. Лауреат международного конкурса-фестиваля татарской песни «Татар моңы» (2016) и специальной премии Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ в рамках Театральной премии РТ «Тантана» (2023).

Айдар Сулейманов — заслуженный артист РТ. Ведущий актер Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», а также преподаватель кафедры вокального искусства Казанской консерватории и приглашенный солист Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля (2019) и Театральной премии РТ «Тантана» (2021).

Республиканская премия имени Федора Шаляпина была учреждена в ноябре текущего года. Она присуждается раз в два года «за достижения в области музыкального и вокального искусства, за исполнительское мастерство и активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры».