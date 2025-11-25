В Татарстане около 78% федеральных трасс находятся в нормативном состоянии

В Татарстане за этот год было реконструировано и построено 107,5 км федеральных автодорог. Сейчас в республике 77,6% федеральных трасс находятся в нормативном состоянии. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Среди ключевых объектов – реконструкция участка М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Республикой Башкортостан протяженностью 96,5 км», – рассказал он.

Во время реконструкции этого участка количество полос движения увеличено с двух до четырех, построено 11 транспортных развязок и путепроводов, возведено шесть мостов. «В результате проведенных работ все основное направление трассы М7 теперь соответствуют IБ категории, имеет четыре или шесть полос движения», – подчеркнул Мингазов.

Он напомнил, что в октябре запустили движение по новому направлению автодороги Казань – Оренбург – обход села Сокуры. На днях завершится капремонт участка трассы Казань – Оренбург с 43 по 53 км, где проезжая часть расширена с двух до четырех полос, отметил начальник управления.

«А после завершения реконструкции участка с 30 по 43 км автодорога от Казани до деревни Смолдеярово в Лаишевском районе станет четырехполосной. Мы разделяем потоки, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения», – добавил Мингазов.