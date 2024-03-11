В Татарстане около 70 тыс. человек воспользовались «Мобильным избирателем»

Около 70 тыс. татарстанцев подали заявление на участие в выборах Президента России через сервис «Мобильный избиратель». Абсолютное большинство заявлений поступило через портал госуслуг, говорится в телеграм-канале ЦИК РТ.

«Если избиратель знает, что 15, 16 или 17 марта не сможет прийти на избирательный участок по месту регистрации (прописке), можно подать заявление и голосовать на любом удобном для себя участке», – отметили в Центризбиркоме.

Также в ЦИК предупредили, что сегодня последний день приема заявлений по технологии «Мобильный избиратель». Его можно подать через любой офис МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию.



Через личный кабинет федерального портала госуслуг прием заявлений завершится в 23:59 по московскому времени.

Восьмые по счету выборы Президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).