3 млн россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг

3 млн граждан РФ воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг — услуга помогает проголосовать на выборах Президента страны не по адресу прописки, а где удобно, отметили в Минцифры РФ.

«Успейте выбрать удобный избирательный участок! Заявления принимаются до 23:59 по московскому времени 11 марта», — предупредили в федеральном ведомстве.

Среди регионов, где чаще всего выбирают участок по месту нахождения, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Самарская области, Краснодарский и Красноярский края, Татарстан.

Жители субъектов РФ, где применяется дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на федеральном портале ДЭГ. Отдать голос за своего кандидата можно будет с 15 по 17 марта.

Восьмые по счету выборы Президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).