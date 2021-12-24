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Ру Тат
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Экономика
24 декабря 2021  13:11
Надежда Гордеева

В Татарстане около 14 млрд рублей в этом году будет направлено на борьбу с Covid-19

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В Татарстане около 14 млрд рублей в этом году будет направлено на борьбу с новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин на 28-м заседании Государственного Совета РТ.

«Здесь учитывается объем средств после корректировки республиканского бюджета за этот год, после уточнений они составят около 14 млрд рублей, из них весомая часть — это федеральные средства и около 3,6 млрд рублей — средства бюджета республики», — рассказал глава Минфина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что доходы бюджета Татарстана на 2021 год увеличены на 40,1 млрд рублей за счет дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов в объеме 22,1 млрд рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 18 млрд рублей.

#коронавирус #Минфин РТ
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