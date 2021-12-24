Доходы бюджета Татарстана на 2021 год увеличены на 40 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на 2021 год увеличены на 40,1 млрд рублей за счет дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов в объеме 22,1 млрд рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 18 млрд рублей. Об этом стало известно на 28-м заседании Государственного Совета РТ.

«Законопроектом предусматривается увеличение доходной части бюджета на 40,1 млрд рублей. По итогам исполнения бюджета республики за 11 месяцев и ожидаемые за год поступления налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 22,1 млрд рублей. Исполнение бюджета в этом году характеризуется положительными тенденциями практически по всем видам доходных источников, что позволяет уточнить его параметры по доходам», — рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Кроме того, увеличиваются расходы по первоочередным и социально значимым статьям бюджета. В частности, расходная часть бюджета выросла на 27,1 млрд рублей.

Таким образом, доходы бюджета Татарстана на 2021 год прогнозируется в сумме 359,4 млрд рублей, расходы – 350,9 млрд рублей. Дефицит уменьшается на 13,1 млрд рублей и составит 8,5 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2022 год запланированы в объеме 281,2 млрд рублей, расходы – 287,3 млрд рублей, дефицит – 6 млрд рублей.

Парламентарии приняли законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.